Serie A : la Juventus fait tomber l’AS Roma

À l’occasion de la 16e journée de Serie A, la Juventus de Luciano Spalletti recevait l’AS Roma de Gian Piero Gasperini pour un choc de haut de tableau très attendu, ce samedi soir. Les deux formations arrivaient lancées, chacune restant sur deux victoires consécutives toutes compétitions confondues. La Roma venait notamment de s’imposer face à Côme, tandis que la Vieille Dame avait dominé Bologne le week-end dernier. Pour cette affiche, Spalletti alignait Openda en pointe, épaulé par Kenan Yildiz, avec Khéphren Thuram au milieu de terrain et Kalulu en défense. En face, la Roma s’appuyait sur Paulo Dybala, aligné en pointe face à son ancien club, alors que Manu Koné était aligné dans l’entrejeu romain.

La suite après cette publicité

Longtemps équilibrée, la rencontre a basculé en faveur de la Juventus juste avant la pause. À la 44e minute, Francisco Conceição a ouvert le score et permis aux siens de virer en tête. Plus entreprenante en seconde période, la Juve a fait le break par l’intermédiaire d’Openda à la 70e minute. La Roma a toutefois relancé le suspense 5 minutes plus tard grâce à Baldanzi (75e), poussant jusqu’au bout pour arracher l’égalisation. En vain. Solide, la Juventus a tenu bon et s’est finalement imposée (2-1). Au classement de Serie A, ce succès permet aux Bianconeri de remonter à la 5e place, à un seul point de l’AS Roma, toujours 4e.