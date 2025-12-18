De bijou à joueur de cristal, Paulo Dybala perd de son éclat à l’AS Roma

L’amour dure trois ans. Ou un petit peu plus en ce qui concerne l’AS Roma et Paulo Dybala. Un footballeur qui a toujours été plutôt fidèle avec ses clubs. Après avoir passé neuf ans à l’Instituto de Cordoba en Argentine, le natif de Laguna Larga a rejoint Palerme où il a évolué entre 2012 et 2015. Ensuite, il a vécu une très belle et longue passion de sept années avec la Vieille Dame. On pensait d’ailleurs qu’il ne resterait pas en Italie après la fin de leur histoire. Mais Dybala a finalement signé en faveur de la Louve en 2022. Une nouvelle aventure pour la Joya (le bijou, ndlr), qui a participé à 38 matches toutes compétitions confondues lors de son premier exercice dans la capitale italienne dont 29 en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne ses statistiques, le champion du monde 2022 a marqué 18 buts et délivré 8 assists. Plutôt correct pour une recrue, qui a été embêtée par quelques blessures durant sa saison. En effet, le joueur a été stoppé à 5 reprises, entre des pépins musculaires, des gênes aux ischios et des soucis à la cheville. Il a ainsi manqué 18 rencontres et 71 jours de compétitions. L’année suivante a démarré comme elle a terminé : à l’infirmerie. L’Argentin a été victime de 6 blessures durant l’exercice 2023-24, lui qui a ainsi raté 101 jours et 22 rencontres. Ce qui n’a pas été une bonne nouvelle pour les Giallorossi et l’Albiceleste. Quand il a été en forme, Dybala a marqué 16 buts et délivré 10 assists en 39 rencontres en club.

La suite après cette publicité

362 jours d’absence à la Roma

L’an dernier, la Joya a été un peu moins décisive avec 8 buts et 4 passes décisives en 36 matches. Encore une fois, ses blessures l’ont handicapées. Il en a subi 6 (149 jours d’absence et 16 matches manqués au total), dont une très lourde puisqu’il a souffert d’une déchirure du tendon qui a mis fin à sa saison (107 jours d’absence). Une saison durant laquelle son avenir a été au centre des débats. Sérieusement courtisé par Al-Qadsiah en Arabie saoudite, le joueur de 32 ans était tenté par une proposition de 3 ans avec un salaire de 15 M€ nets par saison. Un accord avait d’ailleurs quasiment trouvé entre le club saoudien et lui en janvier 2025. Mais finalement, Dybala, qui a reçu une sacrée vague d’amour des fans de la Louve, a décidé de rester.

Sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Gian Piero Gasperini, il a donc entamé une nouvelle saison à Rome. Sa quatrième. Mais comme les précédentes, elle est marquée par les blessures. Touché à l’ischio en septembre dernier (19 jours d’absence, 4 matches ratés), il a ensuite été freiné par une lésion du muscle fléchisseur de la jambe au mois de novembre (22 jours d’absence, 3 matches manqués). Fragile, l’Argentin a ainsi été utilisé 13 fois cette saison, mais seulement 7 fois en tant que titulaire. Lors du dernier match contre Côme le 15 décembre, il est resté sur le banc sans entrer en jeu. Pourtant, Gasperini l’a envoyé s’échauffer et beaucoup s’attendaient à son entrée. C’était le cas de Tuttosport, qui évoque un malaise autour du joueur.

La suite après cette publicité

Dans le viseur de Gasperini

«Gasperini estime que Paulo n’est plus indispensable à la Roma. Lors du dernier match de la Roma, lundi contre Como, le crack a passé 40 minutes de la seconde période à s’échauffer, sans même entrer en jeu quelques secondes, alors que la Roma n’avait effectué que deux changements. Après la rencontre, Gasperini ne lui a pas épargné une pique.» En effet, le coach italien a confié : «d’habitude, je fais les cinq changements, mais là, c’était difficile de toucher le ballon. Cela devrait aussi motiver Paulo, qui est un joueur extraordinaire. Quand il est en forme et qu’il sprinte, dribble et tire, il n’y a personne en Italie avec sa qualité. Peut-être qu’il sera prêt pour le match de dimanche, même en tant qu’ancien joueur. On verra comment il s’entraîne.»

Tancé par son entraîneur, Dybala doit afficher un meilleur visage et aussi un meilleur état de forme pour jouer. C’est l’avis de Michele Tossani, journaliste pour le Corriere della Sera et Tuttosport. «Dybala est fragile comme un verre en cristal. C’est la raison pour laquelle il joue moins. Il faut le ménager car il ne peut pas jouer tous les matches. Il est constamment exposé au risque de blessure.» C’est d’ailleurs l’un des points qui penche dans la balance au moment où son avenir est de nouveau au centre du jeu. Contrairement à l’an dernier où les Giallorossi avaient tout fait pour qu’il reste et refuse un pont d’or en Arabie saoudite, un départ n’est pas exclu.

La suite après cette publicité

Un avenir qui se joue en 2026

Il y a quelques jours, La Gazzetta dello Sport a révélé qu’il s’en irait libre en juin prochain. Un départ en janvier ne serait pas dans ses plans, lui qui attend un heureux événement et qui ne souhaite pas bouger pour cette raison. Ce jeudi, Tuttosport va dans le même sens et explique qu’il ne sera pas prolongé. Le média italien ajoute que le seul club à s’être manifesté pour lui pour le moment est Boca Juniors. Un club qui plaît à Dybala, qui ne serait pas contre un retour au pays où il retrouverait son ami Leandro Paredes. L’écurie argentine aimerait le recruter dès cet hiver, mais son salaire de 8 M€ par an serait un frein. Tuttosport ajoute que Boca Juniors aimerait qu’il opte pour la même stratégie que Paredes, qui a forcé la main à la Louve.

Mais du côté du Corriere dello Sport, on assure que ce n’est peut-être pas encore la fin de l’histoire entre Dybala et l’AS Roma. En effet, la publication transalpine révèle que le directeur sportif, Frédéric Massara, a reporté au printemps prochain tous les dossiers de prolongation, dont celui de l’Argentin. Le concernant, le CdS précise qu’il est prêt à rester à Rome et à faire des concessions financières. Ce qui irait dans le sens de la Louve qui imposera une baisse de salaire substantielle à Dybala si jamais elle souhaite finalement le prolonger. Toutes les options sont visiblement sur la table, dans un camp comme dans l’autre. Il reste à savoir si l’amour renaîtra durant les prochains mois ou si un divorce viendra mettre un terme à 4 années de passion.