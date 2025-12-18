Menu Rechercher
Vincent Ibrahimovic passe pro à l’AC Milan

Par Maxime Barbaud
Vincent Ibrahimovic (à gauche) avec son petit frère et son père, Zlatan Ibrahimovic @Maxppp

Jamais deux sans trois. Après Zlatan Ibrahimovic, son fils aîné Maximilian (19 ans) passé pro l’an dernier, c’est au tour de Vincent, le cadet, de parapher son premier contrat professionnel avec l’AC Milan. Il évolue dans les catégories de jeunes depuis 2022.

«L’AC Milan est heureux d’annoncer que Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic a signé son premier contrat professionnel. Il participera au projet Milan Futuro, une initiative dédiée à la formation et au développement des jeunes talents» indique le communiqué. Le milieu de terrain a déjà été sélectionné chez les U15 suédois en 2023.

