Juventus : la justification hilarante de Spalletti sur la méforme de David

Arrivé cet été à Turin, Jonathan David connaît des débuts assez contrastés avec la Juventus. L’ex-Lillois, qui compte 935 minutes jouées depuis l’entame de la saison, n’a marqué que trois buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Récemment, la presse italienne révélait que le Canadien était isolé au sein du vestiaire des Bianconeri. Interrogé sur la forme de son attaquant, Luciano Spalletti a préféré ironiser sur cette situation.

« Ils ont bien fait de ne pas l’inviter à dîner, parce que la première fois qu’il est venu, il a râpé du parmesan sur ses pâtes alle vongole (pâtes aux palourdes). Donc ils ne l’ont plus jamais invité après ça », a-t-il indiqué devant des journalistes hilares. Et a donc appris à ses dépens qu’il est strictement interdit en Italie de mettre du fromage sur du poisson. Peut-être que cela explique ses prestations en demi-teinte depuis son arrivée dans le Piémont…