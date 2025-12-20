Serie A : la Lazio accrochée par la Cremonese

Dans le cadre de la 16e journée de Serie A, la Lazio accueillait la Cremonese. Entre deux formations engluées dans le ventre mou du classement, les débats tardaient à s’animer et le tableau d’affichage n’évoluait guère au cours des 45 premières minutes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11 11 Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18

Au retour des vestiaires, le club romain accentuait sa pression mais manquait de précision dans le dernier geste. Score final : 0-0. Au classement, la Lazio pointe désormais au 8e rang, trois places devant la Cremonese.