Serie A

Serie A : la Lazio accrochée par la Cremonese

Par Josué Cassé
Pedro avec la Lazio @Maxppp
Lazio 0-0 Cremonese

Dans le cadre de la 16e journée de Serie A, la Lazio accueillait la Cremonese. Entre deux formations engluées dans le ventre mou du classement, les débats tardaient à s’animer et le tableau d’affichage n’évoluait guère au cours des 45 premières minutes.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Lazio Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11
11 Logo Cremonese Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18

Au retour des vestiaires, le club romain accentuait sa pression mais manquait de précision dans le dernier geste. Score final : 0-0. Au classement, la Lazio pointe désormais au 8e rang, trois places devant la Cremonese.

