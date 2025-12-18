Mercato OM : Medhi Benatia répond à la Juve pour Pierre-Emile Hojbjerg

Ce jeudi, les hommes forts de l’Olympique de Marseille sont de sortie. Alors que le président Pablo Longoria va s’exprimer face à la presse pour faire un bilan de la première partie de la saison et évoquer le mercato à venir, Medhi Benatia, lui, a pris la parole dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. L’occasion pour lui de revenir sur sa carrière de joueur de l’autre côté des Alpes mais aussi sur le métier d’agent qu’il a exercé brièvement. Mais l’appel de l’Olympique de Marseille a tout chamboulé comme il l’a avoué.

Benatia est en mission à Marseille

« Quand j’ai arrêté de jouer, je vivais à Dubaï et je voulais profiter un peu de ma vie privée. Puis j’ai reçu l’appel de Longoria, et je n’ai pas pu refuser. Sabatini et Paratici m’ont dit que je deviendrais un excellent entraîneur, et j’ai répondu que je ne voulais pas être sur le terrain toute la journée. Et pourtant, me voilà, à travailler de 9 h à 19 h et à passer des appels jusqu’à 2 h du matin. Je n’avais pas prévu tout ça, mais je suis heureux, et avoir été agent m’a beaucoup aidé pour les négociations. Je sais comment pensent les agents. Maintenant, je vois le football sous tous ses aspects. »

Très investi, le Marocain a avoué ne pas compter ses heures et mouiller le maillot pour son club. « Roberto va bientôt me donner son maillot… J’ai besoin de connaître tous les détails. Quand j’ai un rendez-vous et que je ne peux pas être présent, je regarde les entraînements sur mon iPad. Ainsi, lorsqu’un agent m’appelle et me demande pourquoi son joueur est sur le banc, je sais quoi répondre : montrez-lui simplement comment il s’entraîne…» L’ancien défenseur a ensuite fait un état des lieux du projet phocéen, lui qui avoue «être en mission» à Marseille.

Hojbjgerg parmi ses meilleurs coups sur le mercato

«On progresse malgré mille difficultés. Ici, il faut se battre chaque jour. On est troisièmes de Ligue 1 et on a neuf points en Ligue des Champions ; il nous suffit d’un point lors des deux prochains matchs pour nous qualifier pour les barrages. On avance. Je ne me souviens pas que des joueurs comme Rabiot, Pavard, Højbjerg et Greenwood soient venus chez nous par le passé. Il y a un an et demi, on était dixièmes et on n’arrivait même pas à enchaîner trois passes… » Enfin, le sujet du mercato est arrivé sur la table. Un domaine où Benatia excelle globalement. Il a d’ailleurs évoqué ses meilleurs coups à ce jour.

« De Zerbi. Nous avons le même tempérament ; quand l’équipe ne gagne pas, il est le premier à être déçu. Parmi les joueurs, je citerais Weah, pour qui Roberto m’a appelé à deux heures du matin alors que j’étais à la Coupe du Monde des Clubs ; Greenwood, actuellement meilleur buteur de Ligue 1 ; Højbjerg pour son mental ; Medina, qui a un caractère exceptionnel ; Emerson, dont je connaissais la valeur mais qui m’a encore plus surpris ; Rabiot, avec qui les choses auraient pu se passer autrement, mais qui a tout de même énormément apporté au projet.» C’est aussi le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, qui fait l’objet d’une cour assidue de la Juventus.

L’OM répond à la Juve pour le Danois

Le 11 novembre dernier, la presse italienne a annoncé que le Danois est la priorité de Luciano Spalletti pour renforcer son milieu de terrain. Le coach veut un élément d’expérience et de caractère. Le Marseillais coche toutes les cases. Pour convaincre les Olympiens, il a même été précisé qu’un joueur, à savoir Manuel Locatelli, pourrait être inclus dans le deal. Hier, La Gazzetta dello Sport en a remis une couche et a assuré que les dirigeants piémontais vont passer à l’offensive pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028 à l’OM.

Ce matin, Medhi Benatia a donné sa réponse aux Italiens. Et elle est plutôt claire. « Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas.» Climatisée, la Juventus va devoir se tourner vers d’autres options. Il y a quelques semaines, le quotidien sportif italien citait le nom d’Adrian Bernabé, qui évolue du côté de Parme. Pour Hojbjerg, il faudra a priori l’oublier puisque l’OM reste ferme et solide sur ses appuis.