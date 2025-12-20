Les joueurs de l’OM donnent leurs pronos pour la CAN 2025

La veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, avec la rencontre entre les Lions de l’Atlas et les Comores, les joueurs de l’OM ont donné leurs pronostics concernant le futur vainqueur de la compétition. Le Maroc, soutenu par Arthur Vermeeren, Timothy Weah et Igor Paixão, et le Sénégal, cité par Emerson et Robinio Vaz, figurent parmi les favoris du vestiaire phocéen, tandis que Geronimo Rulli n’a pas souhaité trancher entre les deux sélections. Le Cameroun et la Côte d’Ivoire ont également été mentionnés.

La suite après cette publicité

« On espère Maroc ou Algérie, belle finale. Gabon sera l’outsider, a prédit Pierre‑Emile Hojbjerg. Le Danois a ensuite plaisanté avec Benjamin Pavard lorsqu’il a été interrogé : « Ben, il va à la CAN ? », ce à quoi l’international tricolore a répondu : « oui, avec la Corée du Nord. » Sans prendre de risques, le capitaine Leonardo Balerdi a seulement souhaité que l’un de ses coéquipiers gagne.