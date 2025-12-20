CAN 2025 : le Sénégal officialise le forfait d’Assane Diao

C’est une annonce qui était tant redoutée par les supporters sénégalais, mais qui est malheureusement intervenue, ce samedi matin. Touché à la cuisse droite avec Côme contre l’AS Roma (1-0), lundi en Serie A, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN 2025. Une tendance qui a circulé tout au long de la semaine et qui a finalement été confirmée par la Fédération sénégalaise (FSF).

« La Fédération Sénégalaise de Football informe que, suite à une blessure contractée avec son club le lundi 15 décembre 2025, le joueur Assane Diao a rejoint l’équipe nationale à Dakar le 18 décembre 2025. Les examens médicaux effectués ce jour par le staff médical de la sélection nationale ont révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, entraînant son forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. La Fédération Sénégalaise de Football souhaite à Assane Diao un prompt rétablissement et espère le retrouver très prochainement sur les terrains », a-t-elle indiqué dans son communiqué. Une absence qui risque d’entacher davantage l’image de Cesc Fàbregas, aux yeux des Sénégalais…