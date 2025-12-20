Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel CAN

CAN 2025 : le Sénégal officialise le forfait d’Assane Diao

Par Kevin Massampu
1 min.
Assane Diao @Maxppp

C’est une annonce qui était tant redoutée par les supporters sénégalais, mais qui est malheureusement intervenue, ce samedi matin. Touché à la cuisse droite avec Côme contre l’AS Roma (1-0), lundi en Serie A, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN 2025. Une tendance qui a circulé tout au long de la semaine et qui a finalement été confirmée par la Fédération sénégalaise (FSF).

La suite après cette publicité
Equipe du Sénégal
Blessé avec son club le 15 décembre, Assane Diao a passé des examens médicaux ce 19 décembre révélant une lésion du biceps fémoral droit.
Le joueur est forfait pour la CAN 2025.

La FSF lui souhaite un prompt rétablissement.
Voir sur X

« La Fédération Sénégalaise de Football informe que, suite à une blessure contractée avec son club le lundi 15 décembre 2025, le joueur Assane Diao a rejoint l’équipe nationale à Dakar le 18 décembre 2025. Les examens médicaux effectués ce jour par le staff médical de la sélection nationale ont révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, entraînant son forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. La Fédération Sénégalaise de Football souhaite à Assane Diao un prompt rétablissement et espère le retrouver très prochainement sur les terrains », a-t-elle indiqué dans son communiqué. Une absence qui risque d’entacher davantage l’image de Cesc Fàbregas, aux yeux des Sénégalais

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Assane Diao

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Assane Diao Assane Diao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier