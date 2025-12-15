Menu Rechercher
Côme, Sénégal : Assane Diao sort sur blessure face à l’AS Roma

Par Kevin Massampu
Rome 0-0 Côme

Un coup dur qui tombe au plus mauvais moment. Titulaire avec Côme sur la pelouse de l’AS Roma ce lundi en Serie A, Assane Diao a été contraint de quitter ses partenaires sur blessure. Lancé en contre-attaque à la suite d’un corner romain, l’attaquant sénégalais a avalé près de 80 mètres avant de déclencher une frappe, finalement contrée par Evan Ndicka. C’est précisément sur ce geste que le joueur de 20 ans s’est blessé, touché vraisemblablement à l’arrière de la cuisse droite.

Revenu brièvement sur la pelouse, Diao a finalement cédé sa place à la 37e minute à Anastasios Douvikas. Une sortie prématurée qui représente une mauvaise nouvelle pour la formation dirigée par Cesc Fàbregas, mais surtout pour le Sénégal, à quelques jours seulement du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations. Appelé par le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, Assane Diao pourrait voir sa participation à la compétition remise en question, en attendant les résultats des examens médicaux.

