Serie A : l’AS Roma bat Côme et reste dans la course au titre

Quatrième de Serie A, l’AS Roma recevait Côme (7e) au Stade Olimpico pour la fin de cette 15e journée de Serie A. L’occasion pour les Romains de Gian Piero Gasperini de rester dans la course au titre, après deux revers consécutifs en championnat contre Naples et face à Cagliari (1-0). En face, les Lariani de Cesc Fàbregas pouvaient prendre la 5e place, en cas de succès. En première période, Côme n’a pas vu le jour et a été très peu dangereux offensivement, excepté sur cette chevauchée du Sénégalais Assane Diao (31e), qui a dû céder sa place sur blessure, à quelques jours de la CAN.

Après la pause, les Giallorossi ont été récompensés de leurs efforts. Après un centre de Rensch, Soulé décala Wesley sur le côté droit. La frappe en première intention du latéral droit brésilien trompait alors le portier français de Côme, Jean Butez, pour l’ouverture du score (61e, 1-0). Cette réalisation de l’ex-joueur de Flamengo, arrivé cet été en Italie, a suffi pour donner les trois points à la Roma, qui a également obtenu un septième clean-sheet en 15 matchs de championnat joués. Le club de la Louve monte à la 4e place du classement de Serie A, à seulement trois points du leader, l’Inter Milan, et avec quatre unités d’avance sur la Juventus (5e), qu’il affrontera ce samedi.