Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Eredivisie

L’Ajax Amsterdam annonce sa première recrue hivernale

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Takehiro Tomiyasu @Maxppp

Sans club depuis des mois, Takehiro Tomiyasu a enfin trouvé un rebond. Dans les tuyaux depuis des jours, le deal qui envoie le défenseur droit japonais à l’Ajax Amsterdam a été officialisé ce mardi. Le défenseur de 27 ans rejoint la capitale amstellodamoise et s’y engage jusqu’en fin de saison comme l’a indiqué le club ajacide dans son communiqué :

La suite après cette publicité
AFC Ajax
Welcome to Ajax, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵
Voir sur X

«L’Ajax a conclu un accord avec Takehiro Tomiyasu pour son transfert à Amsterdam. Le défenseur libre de tout contrat a signé mardi un contrat pour une demi-saison, valable jusqu’au 30 juin 2026.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Ajax
Takehiro Tomiyasu

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Takehiro Tomiyasu Takehiro Tomiyasu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier