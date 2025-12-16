L’Ajax Amsterdam annonce sa première recrue hivernale

Sans club depuis des mois, Takehiro Tomiyasu a enfin trouvé un rebond. Dans les tuyaux depuis des jours, le deal qui envoie le défenseur droit japonais à l’Ajax Amsterdam a été officialisé ce mardi. Le défenseur de 27 ans rejoint la capitale amstellodamoise et s’y engage jusqu’en fin de saison comme l’a indiqué le club ajacide dans son communiqué :

«L’Ajax a conclu un accord avec Takehiro Tomiyasu pour son transfert à Amsterdam. Le défenseur libre de tout contrat a signé mardi un contrat pour une demi-saison, valable jusqu’au 30 juin 2026.»