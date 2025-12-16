Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Marquinhos

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marquinhos ici avec le PSG @Maxppp
PSG Flamengo

À la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, Luis Enrique s’est montré plutôt rassurant concernant l’état de forme de Marquinhos. Le capitaine parisien, touché ces derniers jours, reste incertain pour le coup d’envoi, mais son entraîneur n’a pas exclu sa présence, laissant la porte ouverte à une titularisation selon les dernières sensations du défenseur brésilien. « Il manque la séance d’aujourd’hui mais il est prêt. On verra son état après la séance d’entraînement. On décidera demain s’il est là pour le début de match ou pas. »

Dans un rendez-vous aussi exigeant face à un Flamengo en pleine confiance, l’éventuelle présence de Marquinhos représenterait un atout majeur pour le PSG, tant par son expérience des grands matches que par son rôle de leader défensif. À quelques heures d’une finale qui peut permettre aux Parisiens d’ajouter un nouveau trophée international à une saison déjà exceptionnelle, la gestion de l’état physique de ses cadres reste l’un des derniers arbitrages importants pour Luis Enrique.

