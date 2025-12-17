L’OM séduit par le défenseur le plus décisif d’Europe

Si la CAN va débuter dans quelques jours, l’actualité footballistique des prochaines semaines va aussi être rythmée par le mercato hivernal. Un mercato souvent important pour les clubs qui veulent en profiter pour faire des ajustements et gommer quelques erreurs de l’été. Du côté de l’OM, l’idée est d’avoir les moyens de ses ambitions sur les prochains mois et cela passe forcément par des renforts à certains postes, surtout dans le secteur défensif.

Cet été, la direction olympienne avait ciblé le poste de latéral gauche et avait finalement réussi à boucler, dans les dernières heures, l’arrivée d’Emerson en provenance de West Ham. L’arrivée de l’ancien défenseur de l’OL a vite fait taire les sceptiques en étant probablement l’un des meilleurs Marseillais depuis le début de saison. Pour autant, l’OM sait aussi qu’il faut un profil différent pour apporter en qualité à cet effectif.

L’OM a observé El Karouani

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est séduit par le profil de Souffian El Karouani. Le latéral gauche marocain d’Utrecht est en très grande forme depuis plus d’une saison maintenant. Défenseur le plus décisif d’Europe cette saison avec déjà 3 buts et 15 passes décisives en 27 matches, le joueur de 25 ans n’a pas été convoqué pour la CAN avec le Maroc et il n’avait pas manqué de réagir publiquement dans la foulée. « Je pense que j’aurais dû en être. C’est le choix du coach, je le respecte, mais je continue mon travail. La dernière fois, je n’étais pas sélectionné non plus, sans aucune explication. Je n’ai eu aucun contact à ce sujet. (…) Avec un autre entraîneur, cela aurait pu être différent. Ce que je montre sur le terrain parle de lui-même. »

Preuve de l’intérêt marseillais, Federico Balzaretti, fraîchement nommé directeur sportif adjoint à l’OM pour épauler Medhi Benatia, s’est rendu à Nottingham pour assister à la rencontre entre le club anglais et Utrecht en Ligue Europa. Mais la direction marseillaise aura de la concurrence puisque le FC Porto est un intéressé de longue date tout comme Benfica. De son côté, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026 et sera donc libre cet été puisqu’il ne compte pas prolonger. Mais avec un joueur au profil aussi moderne, il n’est pas exclu que certains clubs veuillent même doubler la concurrence en le récupérant dès cet hiver contre une somme d’argent. Une solution qui conviendrait forcément à Utrecht. L’OM est prévenu…