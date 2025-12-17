Menu Rechercher
Maroc : Achraf Hakimi a déjà retouché le ballon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Achraf Hakimi avec le Maroc. Loum El Hadj

Il doit probablement compter les jours comme les supporters marocains. Convoqué avec le Maroc pour la CAN dans son pays, Achraf Hakimi continue sa rééducation afin d’être prêt le plus rapidement possible. S’il a déjà repris la course depuis quelques jours déjà, le Marocain n’était pas encore apparu publiquement en train de toucher le ballon.

Hakimi is back. 😎

Et la CAF a dévoilé ce mercredi une petite vidéo lors du média day officiel de la sélection marocaine. Le latéral droit du PSG a enchaîné quelques jongles du pied droit et du pied gauche et même un tour du monde sans trop de difficultés. Des images qui rassureront forcément.

