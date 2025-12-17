PSG : le choix fort de Luis Enrique avec Lucas Chevalier

Le Paris Saint-Germain veut terminer sur une bonne note son excellente année 2025. Champion de France et d’Europe, le club de la capitale, qui a également remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe de France, a rempli son armoire à trophées. Cependant, il n’a pas fait un carton plein puisque Paris n’a pas gagné la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier aux Etats-Unis. Finalistes, les Parisiens s’étaient inclinés face à Chelsea. Ils espèrent rectifier le tir ce soir face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. En conférence de presse hier, Luis Enrique a assuré que son équipe prenait ce trophée très au sérieux et qu’un succès était l’objectif du PSG.

«C’est une motivation très forte. Marquer l’histoire de Paris a été un objectif très fort, la saison dernière, et continuer à marquer l’histoire est l’objectif de cette saison. C’est un match particulier, il faudra être très attentifs, parce que chaque action peut être décisive. Il faudra avoir ce contrôle, la juste motivation. On est prêt, et si on a eu des problèmes au début du Championnat, l’équipe a su montrer la même mentalité que l’année dernière. Mais ce sera difficile, parce que Flamengo est une très bonne équipe et ce sera une finale serrée.» Pour cette rencontre, l’Asturien aura des choix à faire comme toujours au moment de composer son onze de départ. L’un d’eux suscite certaines attentes. Il s’agit du choix du gardien titulaire.

Chevalier conserve la confiance de Luis Enrique pour le moment

Numéro un dans l’esprit du staff à son arrivée dans la capitale, Lucas Chevalier a alterné le bon et le moins bon, n’affichant pas une énorme confiance en lui. Malgré cela, l’ancien joueur du LOSC a été maintenu dans les cages. Scotchée sur le banc, sa doublure Matvey Safonov était impuissante. Voyant que les choses ne changeaient pas, un départ du Russe a même été évoqué. Mais la donne a changé après la blessure à la cheville de Chevalier face à l’AS Monaco le 29 novembre dernier. Safonov, qui ne devait pas jouer avant la Coupe de France, a enchaîné les rencontres. Le joueur de 26 ans a été utilisé face à 3 reprises (contre Bilbao, Rennes et Metz). Il a réalisé 2 clean sheets et encaissé 2 buts. Au-delà des chiffres, il a globalement fait bonne impression.

En début de semaine, L’Equipe a d’ailleurs annoncé que le staff a changé d’avis et qu’il n’y a pas de hiérarchie chez les gardiens comme aux autres postes. Luis Enrique veut utiliser les meilleurs, peu importe les statuts. Ce mercredi, le coach du PSG va donc devoir faire un choix puisque Chevalier est apte et postule à une place dans le onze de départ. Et il a pris sa décision. L’Equipe, Le Parisien et plusieurs médias français indiquent que l’international tricolore, dont on dit qu’il est en danger, va débuter le match contre Flamengo. Absent depuis un peu plus de 2 semaines, il va retrouver sa place. Pour Safonov, c’est un coup dur puisqu’il espérait enchaîner et convaincre le staff. Mais Chevalier sait qu’il sera sous pression et qu’il n’aura pas le droit à l’erreur.