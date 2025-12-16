PSG : Aminata Diallo renvoyée devant le tribunal pour l’agression de Kheira Hamraoui

Alors que Kheira Hamraoui a été déboutée par le conseil des Prud’hommes dans l’affaire l’opposant au Paris Saint-Germain, l’enquête sur l’agression de la milieue de 35 ans vient de franchir une nouvelle étape. Selon L’Équipe, le parquet de Versailles a rendu son réquisitoire et demande qu’Aminata Diallo, également ancienne joueuse du PSG, soit jugée pour complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation, ainsi que pour association de malfaiteurs. Le parquet qualifie la joueuse de « commanditaire » et déclare qu’elle « apparaît comme la bénéficiaire directe de l’agression physique de sa coéquipière », Kheira Hamraoui. Elle est soupçonnée d’avoir orchestré l’attaque de son ancienne coéquipière à Paris et en équipe de France.

Le parquet réclame également un procès pour les exécutants présumés des faits, interpellés et placés en détention provisoire quelques mois après l’agression, ainsi que pour six autres personnes impliquées, dont César Mavacala, conseiller sportif de plusieurs joueuses parisiennes et proche d’Aminata Diallo. En revanche, aucune poursuite pour extorsion en bande organisée n’est requise à ce stade contre Mavacala, le procureur ne retenant à son encontre que des faits d’exercice illégal de la profession d’agent. Le juge d’instruction doit désormais décider d’un renvoi devant un tribunal ou d’un non-lieu. Du côté de la défense, Me Romain Ruiz a dénoncé que « ces réquisitions sont un écran de fumée et la suite logique de l’obsession des enquêteurs pour notre cliente », avant d’ajouter : « Aminata Diallo n’a pas commis ces faits et nous le démontrerons quels que soient les artifices de l’accusation. »