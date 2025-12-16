Menu Rechercher
PSG : Kheira Hamraoui déboutée par le conseil des Prud’hommes

Par André Martins
Kheira Hamraoui, milieu de terrain du PSG @Maxppp

Le conseil des Prud’hommes de Paris a tranché mardi en faveur du Paris Saint-Germain dans le litige qui l’opposait à Kheira Hamraoui. L’ancienne internationale française avait saisi la juridiction pour harcèlement moral et réclamait 3,5 millions d’euros à son ancien club. Les juges ont finalement rejeté l’ensemble de ses demandes.

Moins médiatisée que l’affaire Mbappé, pour laquelle le PSG a été condamné à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant, cette procédure avait néanmoins été examinée le même jour. Âgée de 35 ans, Hamraoui fondait sa plainte sur les conséquences de l’agression dont elle avait été victime en novembre 2021. À noter que le PSG a lui aussi vu ses propres demandes rejetées par le conseil des Prud’hommes.

