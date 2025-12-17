Samir Nasri est pessimiste pour l’OM

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri (38 ans) garde toujours un œil sur son club de cœur. Désormais consultant pour Canal+, l’ancien minot a livré son analyse sur le club phocéen en Coupe d’Europe.

« Cela me fait mal au cœur de le dire. Mais Marseille, dans ces cinq ans et demi, je ne les vois pas gagner la Ligue des champions. J’espère qu’ils feront de beaux parcours et qu’ils nous feront vibrer (…) Par contre les Parisiens ont encore une chance de la remporter.» Une prise de position qui risque de faire parler.