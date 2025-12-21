Menu Rechercher
Commenter
CAN

CAN, Maroc : Achraf Hakimi a présenté son Ballon d’Or africain

Par Kevin Massampu
1 min.
@Elhadjiloum
Maroc 1-0 Comores

Avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores, Achraf Hakimi a eu l’honneur de présenter le Ballon d’Or africain. Sous les applaudissements du public du Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat), le latéral droit des Lions de l’Atlas a brandi le trophée continental.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🏆🌍 #ClubCAN #beINCAN2025
🇲🇦 Achraf Hakimi reçoit le Ballon d'Or africain devant son public !
Voir sur X

Cadre indiscutable de la sélection marocaine, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le défenseur de 26 ans a réussi son pari de revenir à temps pour cette CAN à domicile, lui qui n’a plus joué depuis novembre dernier et un violent tacle de Luis Diaz lors de PSG-Bayern (1-2). Pour cette rencontre face aux Comoriens, il démarre sur le banc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier