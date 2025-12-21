CAN, Maroc : Achraf Hakimi a présenté son Ballon d’Or africain

Avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores, Achraf Hakimi a eu l’honneur de présenter le Ballon d’Or africain. Sous les applaudissements du public du Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat), le latéral droit des Lions de l’Atlas a brandi le trophée continental.

La suite après cette publicité

Cadre indiscutable de la sélection marocaine, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le défenseur de 26 ans a réussi son pari de revenir à temps pour cette CAN à domicile, lui qui n’a plus joué depuis novembre dernier et un violent tacle de Luis Diaz lors de PSG-Bayern (1-2). Pour cette rencontre face aux Comoriens, il démarre sur le banc.