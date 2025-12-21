Liverpool craint la grosse blessure d’Alexander Isak

Liverpool a peut-être gagné à Tottenham (1-2), mais pourrait y avoir laissé gros. Touché à la jambe sur son but samedi, Alexander Isak suscite une vive inquiétude au sein du club. L’attaquant suédois a ouvert le score (56e), avant d’être violemment déséquilibré par un tacle glissé de van de Ven. Retombé maladroitement après sa frappe, Isak n’a pas pu célébrer son but et a dû être longuement soigné avant de quitter la pelouse, aidé par deux membres du staff médical, remplacé par Jeremie Frimpong.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, l’avant-centre de 26 ans n’a pas encore passé d’IRM, mais Liverpool craint une blessure sérieuse au bas de la jambe. Après la rencontre, Arne Slot s’est néanmoins voulu rassurant. « Je n’ai pas encore parlé avec lui, mais c’est déjà une bonne chose qu’il ait marqué, un beau but sur une passe de Florian Wirtz. (…) Ne soyons pas trop négatifs pour l’instant, on ne sait pas encore. Espérons qu’il revienne vite avec nous* », a-t-il soufflé en conférence de presse. liverpool