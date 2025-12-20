L’hommage d’Hugo Ekitike pour l’anniversaire de Kylian Mbappé

Bercé par les exploits de Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière, Hugo Ekitike s’est toujours positionné comme un grand fan de l’attaquant du Real Madrid. Les deux hommes se sont fréquentés au PSG, puis plus récemment en équipe de France.

Mais même quand l’un regagne Liverpool, et l’autre Madrid, ils ne se perdent pas de vue. Ce samedi, l’attaquant des Reds a d’ailleurs rendu un petit hommage à son aîné en lui dédicassant son but pour le 2-0 face à Tottenham. L’ancien joueur de Francfort a reproduit l’illustre célébration "bras croisés" de Kylian Mbappé, qui a sans doute dû apprécier le geste, le jour de son 27e anniversaire.