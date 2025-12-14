Menu Rechercher
0 - 0
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 16e journée
Lyon
0 - 0
MT
Le Havre
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
0 - 0
38'
(Penalty sauvé) I. Soumaré
Voir le live commenté
Classement live 6 Lyon 25 15 Le Havre 16
Classement live 6 Lyon 25 15 Le Havre 16
Possession 60% Lyon Le Havre
Tirs 9 7 2 2 1 3
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Le Havre 0
Compositions Lyon 4-3-3 Le Havre 4-1-4-1
Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
HAC
1 1.6 N 3.6 2 4.75
220 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Hans Hateboer 1/2 50% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 1/2 50% #3 Logo Le Havre Issa Soumaré 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Clinton Mata 3
Fautes subies
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 #2 Logo Le Havre Gautier Lloris 2 #3 Logo Le Havre Arouna Sangante 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Gautier Lloris 4/5 80% #2 Logo Lyon Abner 4/5 80% #3 Logo Le Havre Loïc Négo 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Le Havre Loïc Négo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Gautier Lloris 2/2 100% #2 Logo Le Havre Loïc Négo 2/2 100% #3 Logo Lyon Clinton Mata 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ally Samatta 0/13 0% #2 Logo Lyon Afonso Moreira 0/4 0% #3 Logo Le Havre Yanis Zouaoui 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ally Samatta 0/4 0% #2 Logo Lyon Afonso Moreira 0/2 0% #3 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
48% 36% 16%
Série en cours
V
D
V
V
N
N
D
D
N
N
Rencontres précédentes
75% 6 Victoires 13% 1 Nul 13% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Orel Mangala Orel Mangala Blessure musculaire Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Ainsley Maitland-Niles Ainsley Maitland-Niles Carton rouge
Reda Khadra Reda Khadra Blessure à l'épaule Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré Blessure au genou Stephan Zagadou Stephan Zagadou Blessure musculaire Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Simon Ebonog Simon Ebonog Ischio-jambiers

Match Lyon - Le Havre en direct commenté

16e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Le Havre. Ce match aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Le Havre.

On en parle

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.4
4
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Thomas Luczynski arbitre assistant
Yannick Boutry arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Ahmed Taleb quatrième arbitre
Ruddy Buquet arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30169
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 14 décembre 2025 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 16
Diffusion Ligue 1+
Code OL-HAC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Le Havre en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Le Havre ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, P. Šulc.

Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : M. Diaw, Y. Zouaoui, G. Lloris, A. Sangante, L. Nego, A. Seko, I. Soumaré, R. Ndiaye, Y. Kechta, Y. Namli, M. Samatta.

Qui arbitre le match Lyon Le Havre ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Le Havre ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Le Havre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 15:00.

