Match Lyon - Le Havre en direct commenté
16e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Le Havre. Ce match aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Le Havre.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Le Havre ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, P. Šulc.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : M. Diaw, Y. Zouaoui, G. Lloris, A. Sangante, L. Nego, A. Seko, I. Soumaré, R. Ndiaye, Y. Kechta, Y. Namli, M. Samatta.
- Qui arbitre le match Lyon Le Havre ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Le Havre ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 15:00.