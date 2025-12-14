OL - Le Havre : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 16e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif dans les cages derrière Hans Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Tyler Morton, Corentin Tolisso et Khalis Merah. Devant, Martin Satriano est soutenu par Pavel Sulc et Afonso Moreira.

De leur côté, les Normands s’organisent dans un 4-1-4-1 avec Mory Diaw qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Loïc Nego, Arouna Sanganté, Gautier Lloris et Yanis Zouaoui. Yacine Kechta et Rassoul Ndiaye composent l’entrejeu avec Ayumu Seko un cran plus bas. En pointe, Mbwana Samatta est épaulé par Younes Namli et Issa Soumaré.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Sulc, Satriano, Moreira

Le Havre : Diaw - Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui - Seko - Namli, Kechta, Ndiaye, Soumaré - Samatta