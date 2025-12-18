Adil Rami se lance dans le monde du théâtre

Actuellement consultant pour la chaîne Ligue 1+, Adil Rami, Champion du Monde 2018, change de terrain et se lance désormais dans le théâtre. À partir du 21 janvier, il sera la tête d’affiche de la pièce Le Jeu de la Vérité, écrite par Philippe Lellouche, à l’Apollo Théâtre à Paris. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, l’ancien défenseur de l’OM explique comment il est passé du foot au théâtre : « je n’avais aucune notion et je pars de zéro. Philippe m’a dit : “Toi, dans le football, quand tu vois des jeunes, tu sens leur potentiel. Moi c’est pareil avec le théâtre.” J’ai foncé à l’instinct. J’aime les risques. C’est ainsi que je me sens vivant. » Loin des terrains, Rami entend surprendre et transmettre des émotions, comme il le faisait en match : « j’ai l’impression que ma vie de footballeur, c’était un entraînement pour celle de comédien. »

L’ex-international tricolore souligne également sa méthode pour se préparer : « le premier livre que j’ai lu, c’est le script de la pièce de A à Z. Et je l’ai fait plus de vingt fois. » Pour lui, le théâtre est un nouveau défi qu’il aborde avec le même sérieux que le football ou ses apparitions à la télévision dans Danse avec les Stars ou Les Grosses Têtes. Rami se dit confiant pour sa première représentation : « le jour J, la production va découvrir de quoi je suis capable. Et même moi. » Adil Rami va donc découvrir un nouvel univers.