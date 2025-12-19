Le Barça a pris sa décision pour Rashford, le record délirant de Mbappé

Marcus Rashford est fixé

Présent lors du dîner de Noël du FC Barcelone, le président Joan Laporta, a évoqué plusieurs sujets, dont la position du Real Madrid dans l’affaire Negreira. Des sujets qui ne font clairement pas avancer le club espagnol dans le bon sens. Mais en coulisses, le président semble avoir pris de nombreuses décisions. Comme le relaie Mundo Deportivo, le Barça semble chaud pour prolonger l’aventure avec Marcus Rashford. L’attaquant anglais a convaincu par ses performances et aujourd’hui, il est plus proche de rester au Barça que de partir. Sa contribution en buts et passes décisives, sa capacité à intimider les adversaires et aussi la concurrence qu’il génère dans l’équipe sont valorisées. D’un point de vue statistique, il totalise sept buts et neuf passes décisives en 23 matches officiels. Pour rappel, l’Anglais a une option d’achat fixée à 30 millions d’euros.

Direction record pour Kylian Mbappé

Direction l’Espagne avec le journal Marca, qui met en avant l’ultime défi de 2025 pour Kylian Mbappé. La saison est déjà belle d’un point de vue individuel pour le Français, avec, comme à son habitude, de très nombreux buts inscrits. Plus important que les buts, c’est surtout la nouvelle dimension qu’il a prise cette année au Real Madrid. Il est enfin devenu le leader attendu des Merengues. Et il a l’occasion de le prouver en battant un record historique détenu par son idole et la légende des Merengues, Cristiano Ronaldo. Mbappé, à deux buts d’entrer dans l’histoire, prévient le journal espagnol. Avec 58 buts en 58 matchs en 2025, le Kyks peut dépasser le record de Cristiano en tant que meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile. Face à Séville demain, il lui en faut un pour égaler le record de Cristiano en tant que meilleur artilleur de l’histoire du club au cours d’une année civile. Le Portugais avait réalisé ce record de 59 buts en 2013. Le Français le dépasserait avec un doublé et atteindrait la barre des 60 buts. De quoi rentrer dans l’histoire de la Casa Blanca.

Nike pense à Désiré Doué

Kylian Mbappé espère s’offrir ce record qui lui permettrait d’avoir des arguments supplémentaires dans ses futures collaborations. Ça tombe bien, RMC Sport rapporte que le Français est en négociations intenses avec Nike. Membre de la célèbre marque à la virgule, Mbappé voit son contrat avec le géant américain prendre fin l’été prochain. Et visiblement, les négociations pour prolonger ce deal n’avancent pas vraiment. Le joueur est à l’aise chez Nike, mais forcément, il a certaines exigences, et d’autres marques veulent en profiter. C’est le cas d’Adidas qui espère pouvoir frapper un énorme coup avec KM10. Ce serait forcément une superbe nouvelle pour le Real Madrid, habillé par l’enseigne allemande. Under Armour serait aussi sur le coup, toujours selon les informations de RMC Sport, et la marque qui compte dans ses rangs un certain Achraf Hakimi, très proche du Français, a des arguments financiers solides. En cas de perte de Mbappé, Nike a déjà réfléchi à son potentiel successeur. Il s’agit de Désiré Doué, la nouvelle star du PSG et du football mondial. Le Français n’a pour le moment aucun équipementier.