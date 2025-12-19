Le Real Madrid visé par une plainte pour harcèlement au travail

Le club de la capitale espagnole fait face à une nouvelle polémique avec Itziar González, nutritionniste qui avait travaillé avec des joueurs comme Rodrygo ou Dani Carvajal avant d’intégrer le Real Madrid lors de la saison 2023/2024. Les services médicaux du club ont rapidement mis fin à son aventure, avec un licenciement il y a quelques mois. Dans un entretien accordé à Marca, elle a annoncé avoir déposé une plainte pour harcèlement au travail, visant les services médicaux du club.

« Ils m’ont donné toutes sortes de problèmes pour faire mon travail : au buffet, ils mettent les aliments que je déconseille. La serveuse se moque de moi et dit sans cesse aux joueurs de ne pas m’écouter, que je n’en ai aucune idée. le cuisinier ne met pas ce que je demande et sert ce qu’il veut, comme des pâtisseries industrielles. le responsable ne croit pas en mes conseils. La personne qui doit préparer les compléments en donne des différents. Les médecins et kinésithérapeutes disent aux joueurs de ne pas suivre mes instructions, et ils ne me donnent pas d’informations sur leur état ou ce qu’ils leur donnent (médicaments, vitamines, etc.), même si j’insiste pour qu’ils n’interagissent pas avec les compléments, car cela pourrait leur être nuisible… Ils se moquent constamment de moi, ils se moquent de moi dans des groupes WhatsApp, ils disent aux joueurs de prendre des choses différentes de ce que je dis », a-t-elle notamment déclaré, tenant à préciser que la relation avec les joueurs et Florentino Pérez est impeccable et que ses résultats ont été excellents.