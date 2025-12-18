Mercato OL : le Real Madrid et l’Espagne regrettent déjà Endrick

Hier soir, Paulo Fonseca, son staff et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais devaient avoir les yeux rivés sur le match opposant le Real Madrid à Talavera, pensionnaire de troisième division espagnole. Ce n’est pas vraiment l’enjeu de ce 1/16e de finale de Coupe du Roi ou le jeu proposé par les Merengues qui intéressaient les Rhodaniens. Ces derniers souhaitaient suivre de près la prestation d’Endrick. Ce n’est pas un secret, le Brésilien de 19 ans est la priorité des Gones pour le mercato d’hiver 2026. Sans n°9 de classe mondiale depuis les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, l’OL veut du sang neuf. Arrivé pour occuper le rôle de doublure, Martin Satriano n’a pas franchement convaincu. Il y a donc une place à prendre devant.

C’est pour cette raison que l’international auriverde a désigné Lyon comme l’endroit idéal pour se relancer en prêt lors de la deuxième partie de la saison. L’idée est d’enchaîner les rencontres et de convaincre Carlo Ancelotti de faire appel à lui pour la Coupe du Monde 2026. Ce matin d’ailleurs, la Cadena COPE a dévoilé une information étonnante à son sujet. Le Real Madrid aurait inclus une clause dans laquelle il est indiqué que le Brésilien doit jouer 25 matches avec les Gones. Dans le cas contraire, l’OL devrait payer des pénalités. Pour y parvenir, Lyon, qui aura 17 matches de L1 à jouer, devrait aller très loin en Coupe de France et/ou en Ligue Europa. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’Endrick sera un gros plus.

Endrick a impressionné

Du côté de Madrid, en revanche, on semble déjà regretter le natif de Taguatinga. Blessé, il a ensuite pris un abonnement au banc de touche, où il a pris place à 15 reprises toutes compétitions confondues sans entrer en jeu. Derrière Kylian Mbappé, mais aussi Gonzalo Garcia qui est devant lui dans la hiérarchie établie par Xabi Alonso, Endrick n’a donc participé qu’à 3 matches cette saison, pour un temps de jeu total de 99 minutes. Il a ainsi joué 11 minutes face à Valence en Liga le 1er novembre dernier. Puis, il a dû attendre le 10 décembre pour jouer 11 minutes face à Manchester City en Ligue des Champions. Enfin, il a eu 77 minutes pour s’exprimer hier soir face à Talavera en Coupe du Roi. Un match durant lequel il a fait plutôt bonne impression selon AS.

«Le Brésilien a très bien joué, malgré le fait qu’il sache que son avenir se situe hors du Real Madrid et que son prêt à Lyon soit finalisé sous réserve de signature. Il a failli ouvrir le score grâce à une course intelligente dans les six mètres et a ensuite semé la zizanie par ses courses incessantes, sans toutefois parvenir à marquer. En seconde période, il a adressé une bonne passe à David Jiménez qui a failli faire mouche. Il a été remplacé à la 77e minute par Tchouameni.» Dans un autre article, AS a précisé : «il a fait l’effort malgré le risque. Cela en dit long sur la motivation du garçon. Il aurait pu prendre ce match de coupe décevant comme un fardeau susceptible de compromettre son prêt à Lyon avant la Coupe du Monde. Pas du tout. Bobby a même suggéré à Mbappé, après une erreur de la star, qu’il aurait dû lober le gardien. Quel joueur !»

La presse est unanime

La publication ajoute : «pour autant, il n’aura pas de match d’adieu au Bernabéu, alors il a commencé à le faire sur les réseaux sociaux avec un message qui ressemblait beaucoup à un adieu : "merci pour tout, mon Dieu !" Il l’a accompagné d’images de lui lors du match contre Talavera, sans toutefois préciser quoi que ce soit concernant son avenir. Il manquera le match d’adieu de samedi contre Séville, qui marquera la fin de l’année 2025, suite à son carton rouge reçu sur le banc contre le Celta Vigo. Il s’agit d’un adieu temporaire, puisqu’il reviendra en juillet. Cela ouvre la voie à Gonzalo.» Sous son charme, El Desmarque lui a donné la note de 6 avant d’ajouter : «vigilant et à l’affût des erreurs des joueurs de Talavera. Très actif, il pénètre constamment dans la surface adverse. Il adresse un bon ballon à Mbappé et se procure une occasion que Farrando doit dégager de justesse sur sa ligne.»

Très emballé, Marca se demande déjà : «Endrick est-il celui qui doit partir en janvier ? » Le quotidien espagnol, qui lui a donné un 6, a apprécié son match : «une très belle passe de l’extérieur du pied pour Mbappé depuis la droite. Il obtient un bon coup franc à l’entrée de la surface. Cuenca réalise une superbe parade, risquant un penalty. Nouvelle frappe croisée sur une passe de David Jiménez. Il est en grande forme. C’est en Coupe que le Brésilien a affiché son meilleur niveau la saison dernière. En seconde mi-temps, un très bon début également, notamment grâce à une passe en profondeur pour Mbappé. Il a été remplacé à la 77e minute, ce qui était injuste. Il jouait mieux que Gonzalo. Et il semble que ce soit lui qui partira en janvier. Peut-être devrions-nous revoir notre position.»

Madrid ne veut pas le voir partir

Dans un autre article, Marca en a remis une couche : «Endrick était titulaire et a été l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Le numéro 9 s’est bien déplacé et a surpris tout le monde par sa vitesse. Il est incroyablement rapide et a clairement montré qu’il n’était pas resté les bras croisés à Valdebebas ces derniers mois. Il est évident qu’il n’a pas sa place dans le onze de départ face à Mbappé, mais il méritait peut-être plus que les 22 minutes qu’il a accumulées jusqu’à présent. Dans une équipe madrilène où seul Mbappé marque des buts, la mise à l’écart dont ce joueur a été victime est quelque peu inexplicable. Il rejoindra Lyon dès le début du mois de janvier.» À Lyon, on doit déjà se frotter les mains.

D’autant que malgré son faible temps de jeu, le Brésilien (35 ballons touchés, 1 dribble, 4 fautes subies, 5 duels gagnés) ne semble pas vraiment piocher physiquement. Après la rencontre, Xabi Alonso l’a d’ailleurs félicité face à la presse. « Endrick a très bien joué, je tiens à le féliciter. Il a un changement de rythme spectaculaire. Il est explosif et vertical. Il a été très bon.» Pas assez pourtant pour avoir plus de temps de jeu à Madrid. Là-bas, certains supporters ne comprennent pas pourquoi il n’a pas plus de temps de jeu comme ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit sur X : «de loin notre meilleur attaquant. Endrick ne va pas en France, tôt ou tard il y aura des blessures et tu auras ta chance.» Un autre a lancé : «quel formidable footballeur nous allons laisser partir… à cause d’une mauvaise gestion… Quelle erreur ! Endrick ne méritait pas ça.» Lyon compte bien en profiter.