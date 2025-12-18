L’Espagne indignée par la qualification honteuse du Real Madrid

Ces dernières semaines, c’est un peu le grand jeu de la presse espagnole. Fragilisé depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso est censé disputer son dernier match à la tête des Merengues en cas de mauvais résultat. Hier soir, l’entraîneur de la Casa Blanca ne jouait pas son avenir lors du 16e de finale de Coupe du Roi face à la modeste équipe de Talavera (19e de D3), mais la performance des hommes de Xabi Alonso n’a pas vraiment conforté l’ancien milieu de terrain à son poste. Madrid a gagné 3 buts à 2, mais c’était loin d’être glorieux.

« Ce sont des choses qui arrivent en Coupe. À nous comme à d’autres équipes. En menant 1-3, ce qui était important, nous avons concédé un but et ils ont mis la pression. Talavera s’est relancé. Nous avons bien contrôlé la première mi-temps, mais ne pas marquer ce 0-3 a laissé le match ouvert. Ce fut un match disputé. Un match à élimination de Coupe, passionnant. Une compétition spéciale. Objectif atteint, passons à la suivante. L’objectif était de passer. Nous l’avons fait et c’est pourquoi je pars satisfait et content. Il nous a manqué quelque chose dont nous avons souvent parlé, la continuité et une plus grande constance dans nos performances pendant les matchs. Conclure les matchs, car tout peut arriver ; être plus mûrs », a confié Alonso en conférence de presse.

Un penalty douteux

Mais si ce genre de scénario dans lequel un gros bras peine à se défaire d’un petit poucet est un grand classique des matches de coupes nationales dans tous les pays, la qualification du Real Madrid fait quand même tiquer en Espagne. Et pour cause. Après les nombreuses et récentes piques du président Florentino Pérez au FC Barcelone sur le scandale d’arbitrage de l’affaire Negreira, la Casa Blanca s’est qualifiée grâce à deux faits de jeu polémique. Un penalty inexistant accordé après une main supposée de Marcos Moreno et une sortie d’Andriy Lunin qui aurait, elle, pu valoir un penalty. Concernant le premier fait de jeu, les avis des médias espagnols sont unanimes.

« Je trouve cela honteux », a déclaré le journaliste Antonio Romero sur la radio Cadena SER. « Ce n’est pas un penalty, il a le bras en bas », a ajouté l’ancien arbitre Iturralde González. « C’est un penalty honteux », a enchaîné Poli Rincón au micro de la radio Cadena COPE. « C’est indigne. Mbappé aurait dû tirer à côté », a conclu Tomás Guasch. Invité dans l’émission d’El Chiringuito, le gardien de Talavera, Jaime Gonzalez confirme lui aussi qu’il n’y avait pas penalty. « Il n’y avait pas penalty. Son coéquipier lui a tiré dessus, ensuite le ballon va sur le bras. C’est une action polémique. En plus, si vous regardez, les joueurs du Real Madrid n’ont pas protesté, ils ne s’en étaient même pas rendu compte. » Enfin, certains comptes de fans madrilènes ont profité de cette piètre performance merengue pour rappeler que Talavera a réussi à marquer deux buts à l’équipe première du Real Madrid et aucun au Real Madrid Castilla (qui évolue dans la même division) cette saison. Après les plaintes successives de Madrid sur l’arbitrage, le karma s’est visiblement chargé de rappeler aux Merengues qu’ils ne devraient pas toujours s’en plaindre.