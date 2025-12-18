Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

C4 : les adversaires potentiels de Strasbourg en huitièmes

Barco avec Strasbourg @Maxppp

Auteur d’une superbe phase de ligue de Conference League, terminant ce premier tour en tête du classement, le RCSA a fait honneur au football français. Les troupes de Liam Rosenior sont donc automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition, et on sait déjà qui elles pourraient affronter en mars avec quatre possibles adversaires.

Les Alsaciens défieront soit le vainqueur du match de barrage entre la Fiorentina (Italie) et Rijeka (Croatie), soit l’équipe qui remportera le barrage entre Jagiellonia (Pologne) et Omonia (Chypre). A noter que Strasbourg a déjà affronté Jagiellonia cette saison, lors de la 2e journée de la compétition, et la confrontation s’était conclue sur un 1-1.

Voir tous les commentaires (8)
