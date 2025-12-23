Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Sénégal - Botswana en direct commenté
1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 23 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Botswana (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Botswana. Ce match aura lieu le mardi 23 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Botswana.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Sénégal et Botswana ?
Sénégal a remporté la rencontre sur le score de 3-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Botswana en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Sénégal Botswana en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Botswana ?
Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, I. Gueye, P. Gueye, I. Sarr, S. Mané, I. Ndiaye, N. Jackson.
Botswana : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ramoreboli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Phoko, M. Johnson, T. Ditlhokwe, M. Gaolaolwe, A. Velaphi, G. Mohutsiwa, L. Ditsele, T. Orebonye, M. Cooper, K. Seakanyeng, O. Kebatho.
- Qui arbitre le match Sénégal Botswana ?
Abdel Aziz Mohamed Bouh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sénégal Botswana ?
Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.
- Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Botswana ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.
- Qui a marqué des buts pour Sénégal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Sénégal : N. Jackson 40' 58', C. Ndiaye 90'.