3 - 0
terminé
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 1re journée
Sénégal
3 - 0
MT : 1-0
terminé
Botswana
Temps forts
90'
3 - 0
C. Ndiaye (PD C. Sabaly)
58'
2 - 0
N. Jackson (PD I. Sarr)
mi-temps
1 - 0
40'
1 - 0
N. Jackson (PD I. Jakobs)

Notes des joueurs

#1 Flag Sénégal K. Koulibaly 8.6 #2 Flag Sénégal C. Ndiaye 8.4 #3 Flag Sénégal L. Camara 8.3
#1 Flag Botswana G. Phoko 8.9 #2 Flag Sénégal I. Gueye 8.4 #3 Flag Sénégal N. Jackson 8.4
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Sénégal 3 4 Botswana 0
Possession 68% Sénégal Botswana
Tirs 28 11 4 17 0 4
Grosses occasions créées 100% Sénégal 8 Botswana 0
Compositions Sénégal 4-2-3-1 Botswana 4-2-3-1

Sondages

Qui est l'homme du match Sénégal-Botswana ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 SEN N NUL 2 BOT
384 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 2 #2 Flag Sénégal Ibrahim Mbaye 1 #3 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 1
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 2/2 100% #2 Flag Sénégal Nicolas Jackson 5/7 71% #3 Flag Sénégal Sadio Mané 6/9 67%
Dribbles réussis
#1 Flag Sénégal Krépin Diatta 3 #2 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 3 #3 Flag Sénégal Sadio Mané 2
Fautes subies
#1 Flag Botswana Gape Mohutsiwa 4 #2 Flag Botswana Thabang Vicent Sesinyi 3 #3 Flag Botswana Tumisang Orebonye 3
Ballons touchés
#1 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 116
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Pape Gueye 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Botswana Tumisang Orebonye 9/11 82% #2 Flag Sénégal Kalidou Koulibaly 9/13 69% #3 Flag Botswana Gape Mohutsiwa 8/12 67%
Interceptions
#1 Flag Sénégal Lamine Camara 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Botswana Alford Velaphi 2/2 100% #2 Flag Botswana Tumisang Orebonye 6/7 86% #3 Flag Sénégal Kalidou Koulibaly 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 0/6 0% #2 Flag Sénégal Ibrahim Mbaye 0/5 0% #3 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Botswana Kabelo Seakanyeng 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Botswana Thabo Maponda 0/3 0% #2 Flag Botswana Mosha Gaolaolwe 0/2 0% #3 Flag Sénégal Sadio Mané 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Sénégal Pape Gueye 62/64 97% #2 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 33/35 94% #3 Flag Sénégal Nicolas Jackson 32/34 94%
Corners et centres réussis
#1 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 39 #2 Flag Sénégal Pape Gueye 24 #3 Flag Sénégal Krépin Diatta 23

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
V
D
N
D
D
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Top commentaires

Cisco  17:21 Tres beau but bravo jackson. Un sang froid d’allemand. 2 Répondre
Match Sénégal - Botswana en direct commenté

1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 23 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Botswana (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Botswana. Ce match aura lieu le mardi 23 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Botswana.

On en parle

Arbitres

Abdel Aziz Mohamed Bouh arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Modibo Samake arbitre assistant
Koffi Jonathan Ahonto arbitre assistant
Boubou Traoré quatrième arbitre
Diana Chikotescha arbitre VAR
Daniel Nii Ayi Laryea arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Grand Stade de Tanger Tanger
Grand Stade de Tanger
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000

Match en direct

Date 23 décembre 2025 16:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1
Code SEN-BOT
Zone Afrique
Équipe à domicile Sénégal
Équipe à l'extérieur Botswana
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Sénégal et Botswana ?

Sénégal a remporté la rencontre sur le score de 3-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Botswana en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Sénégal Botswana en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Botswana ?

Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-2-3-1 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, I. Gueye, P. Gueye, I. Sarr, S. Mané, I. Ndiaye, N. Jackson.

Botswana : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ramoreboli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Phoko, M. Johnson, T. Ditlhokwe, M. Gaolaolwe, A. Velaphi, G. Mohutsiwa, L. Ditsele, T. Orebonye, M. Cooper, K. Seakanyeng, O. Kebatho.

Qui arbitre le match Sénégal Botswana ?

Abdel Aziz Mohamed Bouh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sénégal Botswana ?

Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.

Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Botswana ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.

Qui a marqué des buts pour Sénégal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Sénégal : N. Jackson 40' 58', C. Ndiaye 90'.

