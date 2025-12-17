Menu Rechercher
Commenter 20
Coupe du Roi

Coupe du Roi : le Real Madrid s’impose péniblement contre une D3 grâce à Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé contre Girona @Maxppp
Talavera 2-3 Real Madrid

Le Real Madrid verra les 1/8es de Coupe du Roi. Confrontés à la modeste équipe de Talavera, pensionnaire de troisième division, les Madrilènes se sont imposés 3-1, non sans quelques sueurs froides. Kylian Mbappé, titulaire surprise dans cette rencontre aux enjeux pauvres, avait d’abord transformé son penalty (41e, 0-1). Le deuxième but madrilène était un contre son camp de Farrando juste avant la pause (45+1e, 0-2), tandis qu’Arroyo sonnait la révolte dans une fin de match qui s’annonçait agitée (80e, 1-2).

La suite après cette publicité

Mbappé s’offrait un doublé sur un service de Tchouameni et grâce à une faute de main du portier adverse (88e, 1-3), puis Di Renzo réduisait l’écart pour les pensionnaires de troisième division, loin d’être ridicules (90+1e, 2-3). Dans l’autre rencontre du soir, le Séville FC a, lui, été éliminé par Alavés sur un but de Carlos Vincente sur penalty (79e, 1-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier