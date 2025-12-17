Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : le message du Real Madrid après le sacre du PSG

PSG 1-1 Flamengo

Sacré dans l’épreuve l’année dernière face à Pachuca (3-1), le Real Madrid a réagi avec classe à la victoire du Paris Saint-Germain, ce soir, en Coupe Intercontinentale. Après la victoire des Parisiens face à Flamengo aux tirs au but (1-1, 2-1 tab), le club madrilène a adressé ses félicitations à son homologue français.

Real Madrid C.F.
Enhorabuena al @PSG_inside, a su presidente Nasser Al-Khelaifi, a su entrenador Luis Enrique, a sus jugadores y a toda su afición por el merecido título de la Copa Intercontinental.
«Félicitations au PSG, à son président Nasser Al-Khelaifi, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous ses supporters pour le titre bien mérité en Coupe intercontinentale», a indiqué le Real Madrid sur ses réseaux sociaux.

