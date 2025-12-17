PSG : Luis Enrique très agacé après une question sur Safonov et Chevalier

Le PSG peut remercier Matvey Safonov, auteur d’une séance de tirs au but remarquable face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 2-1 t.a.b.). Le portier russe, préféré à Lucas Chevalier au coup d’envoi, a sorti 4 des 5 tentatives brésiliennes et permis à son équipe de se tirer d’un mauvais pas. Le portier de 26 ans confirme qu’il est bel et bien en train de rebattre les cartes de la concurrence au club. La question a été posée à Luis Enrique en conférence de presse et elle ne lui a pas vraiment plu.

«Tu penses que c’est le moment de parler de ça ?, interpelle le coach Asturien, visiblement agacé. C’est le moment de profiter, de gagner encore un trophée, de féliciter tous les joueurs, de féliciter tous nos supporters. On veut continuer à marquer l’histoire. C’est l’objectif de la saison. Il faut d’abord profiter de ce moment.» Le répit sera court car le PSG rejoue dès samedi contre Vendée Fontenay Foot en 32e de finale de Coupe de France et l’identité du gardien sera scruté par tous les observateurs.