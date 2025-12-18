Un des tauliers de Flamengo a refusé son tir au but face au PSG
Le Paris Saint-Germain s’est offert la Coupe Intercontinentale après sa victoire à l’arraché face à Flamengo. Poussé jusqu’aux tirs au but, le club de la capitale a dû son succès à son gardien russe Matvey Safonov, qui a stoppé pas moins de quatre tentatives cariocas (1-1- 2 tab 1).
Les médias brésiliens ont cependant capté un moment peut-être crucial juste avant la séance fatidique. Filipe Luis est allé faire le tour de ses joueurs pour savoir qui se sentait d’aller défier Safonov. Et malheureusement pour lui, le coach du Mengão n’a pas pu compter sur Léo Ortiz. Auteur d’un match XXL, le Brésilien a répondu : « non, je ne vais pas aller tirer » à son entraîneur, dans des images captées par la télévision brésilienne.
