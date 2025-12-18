Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe intercontinentale

Un des tauliers de Flamengo a refusé son tir au but face au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Léo Ortiz @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Le Paris Saint-Germain s’est offert la Coupe Intercontinentale après sa victoire à l’arraché face à Flamengo. Poussé jusqu’aux tirs au but, le club de la capitale a dû son succès à son gardien russe Matvey Safonov, qui a stoppé pas moins de quatre tentatives cariocas (1-1- 2 tab 1).

La suite après cette publicité
BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO
Filipe Luís perguntando se o Léo Ortiz poderia bater um dos pênaltis e o zagueiro respondendo: "Vou bater não!"
Voir sur X

Les médias brésiliens ont cependant capté un moment peut-être crucial juste avant la séance fatidique. Filipe Luis est allé faire le tour de ses joueurs pour savoir qui se sentait d’aller défier Safonov. Et malheureusement pour lui, le coach du Mengão n’a pas pu compter sur Léo Ortiz. Auteur d’un match XXL, le Brésilien a répondu : « non, je ne vais pas aller tirer » à son entraîneur, dans des images captées par la télévision brésilienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG
Flamengo
Léo Ortiz

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Flamengo Logo Flamengo
Léo Ortiz Léo Ortiz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier