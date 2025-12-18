PSG : Matvey Safonov a offert son maillot après la victoire contre Flamengo

Après avoir été le grand artisan du sacre parisien face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 tab), Matvey Safonov a prolongé sa soirée parfaite par un geste fort et symbolique. Quelques minutes après avoir arrêté quatre penalties lors de la séance décisive, le gardien russe a offert le maillot qu’il portait lors de cette performance héroïque à un supporter parisien, encore incrédule. D’autant que le Russe ne disputait là que son quatrième match avec le PSG cette saison, et qui a su marquer de son empreinte un rendez-vous historique du club de la capitale.

Sur le plan sportif, cette prestation relance inévitablement la question de la hiérarchie dans les cages parisiennes. Titularisé malgré le retour de Lucas Chevalier, Safonov a affiché une sérénité et une efficacité qui ont pesé lourd dans l’issue de la rencontre, notamment lors de la séance de tirs au but. Sans trancher publiquement le débat, Luis Enrique a vu l’un de ses gardiens répondre présent dans un contexte de très haute pression, tandis que Chevalier, de retour de blessure, devra désormais prouver qu’il peut reprendre l’ascendant.