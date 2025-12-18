Menu Rechercher
Anderlecht se lance sur la piste Abdou Diallo !

Comme nous vous le révélions récemment, Abdou Diallo (29 ans) a la cote en Europe. Alors que l’Olympiakos a déjà formulé une approche et que l’OGC Nice est venu aux renseignements, un nouveau prétendant vient de se manifester. Selon nos informations, la direction d’Anderlecht apprécie énormément le profil de l’ancien défenseur du PSG et du Borussia Dortmund, actuellement sous contrat à Al-Duhail.

L’international sénégalais, qui souhaite quitter le Qatar après deux saisons, fait de son retour en Europe une priorité absolue. L’objectif est clair : retrouver un championnat compétitif pour sécuriser sa place en sélection en vue de la Coupe du Monde 2026. Reste désormais au club belge à trouver les arguments financiers pour convaincre l’ancien Monégasque de rallier la Jupiler Pro League cet hiver.

