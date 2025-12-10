Menu Rechercher
L’Olympiakos et Nice ciblent Abdou Diallo

Par El-Hadji Loum
Abdou Diallo @Maxppp

Arrivé cet été à Al-Duhail après deux ans passés à Al-Arabi, Abdou Diallo (29 ans) pourrait ne pas s’éterniser au Qatar. L’ancien joueur de Monaco, du PSG et de Dortmund fait l’objet d’une approche concrète de l’Olympiakos, qui aimerait avancer sur le dossier dès janvier. Mais le club grec n’est pas seul : l’OGC Nice s’est également renseigné ces derniers jours.

Capitaine des Lions de la Teranga en juin dernier et titulaire durant les éliminatoires, l’international sénégalais (34 sélections - 2 buts) voit d’un bon œil ce possible mouvement. Un retour en Europe serait une belle opportunité de se remettre en lumière et de sécuriser définitivement sa place en sélection dans l’optique du Mondial 2026.

