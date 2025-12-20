BL : Leverkusen s’impose à Leipzig, Terrier buteur

Le Bayer Leverkusen a frappé un gros coup en s’imposant sur la pelouse du RB Leipzig. À la lutte pour la troisième place du Championnat, Leverkusen a pourtant concédé l’ouverture du score grâce à Schlager en première période (1-0, 35e).

Mais en quelques instants, Leipzig s’est fait renverser après avoir concédé l’égalisation par Terrier (1-1, 40e), avant que Schick ne donne l’avantage au Bayer Leverkusen (1-1, 44e). En toute fin de match, Culbreath faisait le break (3-1, 90e+7) et assurait une victoire importante pour Werkself, qui passe devant Leipzig au classement avant les fêtes de fin d’année.