Maroc : les images rassurantes d’Achraf Hakimi à l’entraînement

À la veille de son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face aux Comores, Achraf Hakimi a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement à Rabat. 6 semaines après sa grave entorse contractée avec le PSG contre le Bayern Munich, le latéral droit marocain a participé aux premiers exercices avec un large sourire et de la légèreté dans ses échanges avec le groupe, ne laissant transparaître aucune douleur. Les Lions de l’Atlas ont enchaîné petits jeux et toro avant que la séance ne se poursuive à huis clos, sous l’œil de nombreux journalistes et photographes venus de plusieurs pays. Reste à savoir si Hakimi commencera la rencontre ou se contentera d’un rôle sur le banc pour ce match d’ouverture.

En conférence de presse, le sélectionneur Walid Regragui a entretenu le suspense sur la participation du joueur du PSG : « il a fait d’énormes sacrifices ces dernières semaines et pris des décisions fortes pour son pays. Demain, il peut commencer ou non, mais il jouera à cette CAN, c’est certain », a-t-il déclaré. Le principal intéressé a de son côté confié se sentir prêt à jouer dès le coup d’envoi : « je ne voulais pas rater la Coupe d’Afrique à la maison. C’est une CAN différente, spéciale… avec ma famille et tous les Marocains derrière nous. Nous avons beaucoup travaillé pour ce moment. » Après les Comores, le Maroc défiera le Mali le 26 décembre et la Zambie le 29.