Le Barça vise deux énormes stars pour sa défense, point de rupture entre Kobbie Mainoo et Manchester United

2 stars visées pour remplacer Araujo au Barça

Le FC Barcelone anticipe déjà le marché estival pour renforcer sa défense centrale, notamment en raison des incertitudes autour de Ronald Araujo et de l’échéance du contrat d’Andreas Christensen en 2026. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana ciblent Josko Gvardiol et Alessandro Bastoni, deux profils capables d’apporter solidité et projection sur plusieurs saisons. Ces joueurs, sous contrat jusqu’en 2028, sont jugés adaptés par leur âge, leur expérience et leur capacité à s’intégrer dans un club ambitieux comme le Barça. Le club suit également d’autres options comme Schlotterbeck ou Pau Torres, ainsi que des joueurs en fin de contrat (Guéhi, Konaté), mais Gvardiol et Bastoni restent prioritaires.

C’est la guerre entre Kobbie Mainoo et Manchester United

Kobbie Mainoo, 20 ans, est à un point de rupture avec Manchester United, selon le Daily Mail. Le jeune milieu de Stockport n’a joué que 212 minutes en Premier League cette saison, sans titularisation, et cherche un prêt pour obtenir du temps de jeu régulier. Naples reste intéressé et pourrait l’accueillir avec une option d’achat en mai. Son club bloque tout transfert, mais un prêt en janvier reste envisageable. Malgré la protestation de son frère avec le t-shirt « Free Kobbie Mainoo », le club conserve le contrôle et n’a reçu aucune offre concrète. Mainoo reste motivé, mais la situation contractuelle et sportive atteint un stade critique pour son avenir à Old Trafford.

le geste d’humeur d’Adeyemi ne passe pas à Dortmund

Malgré le succès 2-0 de Dortmund face au Borussia Mönchengladbach hier soir, le club a infligé une amende à Karim Adeyemi après sa réaction colérique lors de son remplacement. Le directeur sportif Sebastian Kehl a jugé le changement « parfaitement justifié » et a insisté pour qu’Adeyemi reste sur le banc plutôt que de rejoindre les vestiaires. L’entraîneur Niko Kovac a confirmé que le joueur n’avait pas suffisamment brillé et que la sanction était appropriée. Adeyemi, qui avait déjà eu un avertissement en octobre pour un geste similaire, devra désormais faire preuve de discipline.