OM : Pablo Longoria veut retenir Roberto De Zerbi

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis 2024, Roberto De Zerbi parvient à faire de belles choses avec le club phocéen. Et à la fin de cette saison 2025/2026, l’Italien n’aura plus qu’un an de contrat. Interrogé à ce sujet, le président Pablo Longoria a confié que le temps des négociations n’était pas venu. Néanmoins, l’Espagnol a été clair sur ses intentions vis-à-vis de RDZ.

«La situation est très claire, on souhaite qu’il continue beaucoup d’années ici à l’OM, j’espère qu’il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l’OM. Il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe mais je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l’avenir. Il commence à parler français, c’est un bon signe», a-t-il confié en conférence de presse.