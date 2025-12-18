Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : Pablo Longoria veut retenir Roberto De Zerbi

Par Matthieu Margueritte - Jordan Pardon
1 min.

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis 2024, Roberto De Zerbi parvient à faire de belles choses avec le club phocéen. Et à la fin de cette saison 2025/2026, l’Italien n’aura plus qu’un an de contrat. Interrogé à ce sujet, le président Pablo Longoria a confié que le temps des négociations n’était pas venu. Néanmoins, l’Espagnol a été clair sur ses intentions vis-à-vis de RDZ.

La suite après cette publicité

«La situation est très claire, on souhaite qu’il continue beaucoup d’années ici à l’OM, j’espère qu’il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l’OM. Il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe mais je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l’avenir. Il commence à parler français, c’est un bon signe», a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier