Liverpool veut déjà remplacer Alexander Isak

Alors que Liverpool semble enfin aller mieux après deux mois de galère, marquée par une grosse polémique autour de Mohamed Salah, Arne Slot fait face à de nouveaux problèmes. Malgré la belle victoire contre Tottenham (2-1), Alexander Isak suscite une vive inquiétude au sein du club, qui doit lui faire passer rapidement une IRM pour connaître l’étendue de sa blessure. L’attaquant suédois a ouvert le score (56e), avant d’être longuement soigné, puis de quitter la pelouse, aidé par deux membres du staff médical.

Et d’après The Telegraph, si l’on écartait une fracture, le Suédois pourrait tout de même être éloigné des terrains pour une longue période. Ce nouveau coup dur, après une période d’adaptation déjà compliquée pour l’ex-attaquant des Toons, aggrave sérieusement les plans offensifs d’Arne Slot. De gros doutes subsistent sur l’avenir de Mohamed Salah, qui avait assuré ne pas être certain de revenir après son départ avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des Nations, tandis que Cody Gakpo est également absent à court terme en raison d’une blessure musculaire.

Liverpool contraint d’abandonner la piste Semenyo

En ce sens, Liverpool pourrait être contraint d’agir sur le marché des transferts en janvier, par crainte que son attaquant recruté pour près de 150 millions d’euros cet été, ne soit blessé longuement. Liverpool envisageait déjà de se renforcer avant la blessure d’Isak. Le club suit Antoine Semenyo depuis plusieurs mois, mais Manchester United et Manchester City seraient désormais mieux placés pour recruter l’ailier polyvalent de Bournemouth dès le mois prochain.

Si la blessure d’Isak s’avère grave, Liverpool pourrait changer de cible et utiliser les fonds initialement destinés à lever la clause libératoire de Semenyo pour explorer d’autres options offensives. Le club refuse toutefois toute spéculation tant que l’ensemble des examens médicaux n’a pas été analysé et reste inquiet. «Quand un joueur n’essaie même pas de revenir sur le terrain, ce n’est généralement pas bon signe, mais je ne peux rien dire de plus. Ce n’est qu’un ressenti, rien de médical. Ne soyons pas trop négatifs pour l’instant. On ne sait pas encore. Espérons qu’il revienne vite avec nous», assurait Arne Slot, bien déçu de voir son joueur sortir.