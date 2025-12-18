Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : l’analyse de Filipe Luis sur la polémique du tir au but

Par Valentin Feuillette
1 min.
Filipe Luis, l'entraineur de Flamengo @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Au cœur de la polémique de la séance de tirs au but, Filipe Luís a préféré éteindre toute controverse après la finale de la Coupe intercontinentale perdue face au PSG. Interrogé sur le penalty de Pedro, non retiré malgré une possible sortie anticipée de Matvey Safonov, l’entraîneur de Flamengo a tenu un discours mesuré et admiratif envers son adversaire. « S’il saute de l’autre côté, le ballon rentre. C’était un véritable exploit d’aller aux tirs au but contre cette équipe », a reconnu le technicien brésilien, saluant la capacité du PSG à imposer son rythme et ses variations tactiques. « Impossible de les percer », a-t-il insisté, tout en mettant en avant la solidité de ses propres joueurs, à bout physiquement mais irréprochables dans l’engagement.

La suite après cette publicité

De son côté, Paris a trouvé en Matvey Safonov le héros inattendu de la soirée, et peut-être un nouveau sujet de réflexion dans la hiérarchie des gardiens. Titularisé pour la quatrième fois consécutive par Luis Enrique, le portier russe a été décisif lors de la séance, repoussant notamment la tentative de Pedro malgré le temps d’arrêt marqué par l’attaquant brésilien. Après vérification, l’arbitre Ismail Elfath a estimé que Safonov n’avait pas quitté sa ligne de manière illicite, validant ainsi l’arrêt. Un moment de flottement vite dissipé, pour le plus grand bonheur des Parisiens, portés par un gardien immense dans un exercice où tout se joue souvent à un détail.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
Flamengo
PSG
Matvey Safonov
Filipe Luís

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
Flamengo Logo Flamengo
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
Filipe Luís Filipe Luís
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier