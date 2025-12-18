Coupe Intercontinentale : l’analyse de Filipe Luis sur la polémique du tir au but

Au cœur de la polémique de la séance de tirs au but, Filipe Luís a préféré éteindre toute controverse après la finale de la Coupe intercontinentale perdue face au PSG. Interrogé sur le penalty de Pedro, non retiré malgré une possible sortie anticipée de Matvey Safonov, l’entraîneur de Flamengo a tenu un discours mesuré et admiratif envers son adversaire. « S’il saute de l’autre côté, le ballon rentre. C’était un véritable exploit d’aller aux tirs au but contre cette équipe », a reconnu le technicien brésilien, saluant la capacité du PSG à imposer son rythme et ses variations tactiques. « Impossible de les percer », a-t-il insisté, tout en mettant en avant la solidité de ses propres joueurs, à bout physiquement mais irréprochables dans l’engagement.

De son côté, Paris a trouvé en Matvey Safonov le héros inattendu de la soirée, et peut-être un nouveau sujet de réflexion dans la hiérarchie des gardiens. Titularisé pour la quatrième fois consécutive par Luis Enrique, le portier russe a été décisif lors de la séance, repoussant notamment la tentative de Pedro malgré le temps d’arrêt marqué par l’attaquant brésilien. Après vérification, l’arbitre Ismail Elfath a estimé que Safonov n’avait pas quitté sa ligne de manière illicite, validant ainsi l’arrêt. Un moment de flottement vite dissipé, pour le plus grand bonheur des Parisiens, portés par un gardien immense dans un exercice où tout se joue souvent à un détail.