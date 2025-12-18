Menu Rechercher
Le Mans FC : Lucas Calodat est courtisé

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Son avenir semblait s’écrire loin du Mans l’été dernier, mais par la force des choses, Lucas Calodat (23 ans) a su redessiner la hiérarchie. Revenu de son prêt de six mois à Villefranche (14 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), ce dernier s’affirme aujourd’hui comme l’un des hommes forts de l’entraîneur sarthois, Patrick Videira. Depuis le début de saison de Ligue 2, le coach de 48 ans l’a titularisé 13 fois sur 16 dans son couloir gauche comme piston.

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives, et très souvent dans des matchs de haut de tableau (Troyes, ASSE, Dunkerque), le gaucher formé à Saint-Etienne fait aujourd’hui l’objet de plusieurs intérêts. Selon nos informations, des clubs français mais aussi de D1 portugaise et de D1 néerlandaise sont sur le coup. Mais Le Mans, actuel 3e de Ligue 2, souhaite conserver son joueur dont le contrat expirera l’été prochain.

