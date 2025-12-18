Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

Saint-Etienne refuse une offre de Chelsea pour Djylian N’Guessan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Djylian N'Guessan avec l'AS Saint-Etienne @Maxppp

La Ligue 2 est toujours suivie avec beaucoup d’intérêt pour les grands championnats européens, avides de trouver les joueurs talentueux de demain à prix réduit. C’est le cas de Chelsea qui s’intéresse à Djylian N’Guessan (17 ans). L’attaquant de l’AS Saint-Etienne est promis à un bel avenir et est le successeur désigné de Lucas Stassin sur le front de l’attaque, le jour où le Belge s’en ira. Même s’il a plus joué la saison dernière (8 apparitions en Ligue 1) que durant cet exercice (2 apparitions toutes compétitions confondues), il a tout de même inscrit son premier but en professionnel en Coupe de France.

La suite après cette publicité

Il pourrait emprunter le même chemin que son ancien coéquipier Mathis Amougou, parti chez les Blues l’hiver dernier, avant d’être prêté cet été à Strasbourg. D’après L’Equipe, les Verts ont d’ores et déjà refusé une première offre du club londonien de 8 M€ mais sont prêts à revoir leur position pour 12,5 M€. La direction stéphanoise s’est résolue à perdre son international U20 français puisqu’il a refusé de prolonger son contrat actuel (2027). Autre problème dans la famille N’Guessan, le frère cadet de Djylian s’est engagé… à l’OL.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Premier League
ASSE
Chelsea
Djylian N'Guessan

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Premier League Premier League
ASSE Logo St Étienne
Chelsea Logo Chelsea FC
Djylian N'Guessan Djylian N'Guessan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier