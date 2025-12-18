Saint-Etienne refuse une offre de Chelsea pour Djylian N’Guessan

La Ligue 2 est toujours suivie avec beaucoup d’intérêt pour les grands championnats européens, avides de trouver les joueurs talentueux de demain à prix réduit. C’est le cas de Chelsea qui s’intéresse à Djylian N’Guessan (17 ans). L’attaquant de l’AS Saint-Etienne est promis à un bel avenir et est le successeur désigné de Lucas Stassin sur le front de l’attaque, le jour où le Belge s’en ira. Même s’il a plus joué la saison dernière (8 apparitions en Ligue 1) que durant cet exercice (2 apparitions toutes compétitions confondues), il a tout de même inscrit son premier but en professionnel en Coupe de France.

La suite après cette publicité

Il pourrait emprunter le même chemin que son ancien coéquipier Mathis Amougou, parti chez les Blues l’hiver dernier, avant d’être prêté cet été à Strasbourg. D’après L’Equipe, les Verts ont d’ores et déjà refusé une première offre du club londonien de 8 M€ mais sont prêts à revoir leur position pour 12,5 M€. La direction stéphanoise s’est résolue à perdre son international U20 français puisqu’il a refusé de prolonger son contrat actuel (2027). Autre problème dans la famille N’Guessan, le frère cadet de Djylian s’est engagé… à l’OL.