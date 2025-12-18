Chelsea : Xavi en pole position pour succéder à Enzo Maresca

Le nom de Xavi Hernández circule avec insistance du côté de Stamford Bridge alors que l’avenir d’Enzo Maresca suscite de plus en plus d’interrogations. Malgré des résultats honorables sur le plan comptable, avec une quatrième place en Premier League et une qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, les performances jugées irrégulières des Blues ont installé un climat de tension en interne. La récente série sans victoire en championnat, combinée à une situation encore fragile en C1, a fragilisé la position du technicien italien, dont certaines déclarations après le succès face à Everton ont laissé transparaître un malaise avec sa direction.

Dans ce contexte, Xavi Hernández apparaît comme le profil privilégié par les décideurs londoniens selon Estadio Deportivo. Libre depuis son départ du Barça au printemps 2024, l’ancien milieu de terrain espagnol séduit par son expérience du très haut niveau, sa capacité à gérer la pression et son succès en Catalogne, marqué notamment par un titre de champion d’Espagne et la promotion de nombreux jeunes talents. En attendant une clarification autour de Maresca, le club londonien avance prudemment, conscient que le choix du prochain entraîneur pourrait être déterminant pour stabiliser un projet encore en quête de continuité.