Premier League

PL : Enzo Maresca élu coach du mois de novembre

Par Josué Cassé
1 min.
Vincenzo Maresca @Maxppp

Cinquième de Premier League, Chelsea s’apprête à défier Everton dans le cadre de la 16e journée. L’occasion pour les Blues de se relancer après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues. Ces dernières semaines, l’équipe londonienne avait, malgré tout, montré de belles choses avec trois succès et un match nul en championnat au cours du mois de novembre.

Premier League
An unbeaten November for @ChelseaFC 👊

Enzo Maresca is @BarclaysFooty Manager of the Month 👔
Voir sur X

Des résultats encourageants permettant à Chelsea de se rapprocher du podium. Ce vendredi, Enzo Maresca a d’ailleurs été élu coach du mois de novembre. Une belle récompense pour le technicien italien des Blues.

Premier League
Chelsea
Vincenzo Maresca

Premier League
Chelsea FC
Vincenzo Maresca
