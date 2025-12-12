PL : Enzo Maresca élu coach du mois de novembre

Cinquième de Premier League, Chelsea s’apprête à défier Everton dans le cadre de la 16e journée. L’occasion pour les Blues de se relancer après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues. Ces dernières semaines, l’équipe londonienne avait, malgré tout, montré de belles choses avec trois succès et un match nul en championnat au cours du mois de novembre.

Des résultats encourageants permettant à Chelsea de se rapprocher du podium. Ce vendredi, Enzo Maresca a d’ailleurs été élu coach du mois de novembre. Une belle récompense pour le technicien italien des Blues.