Premier League

Chelsea : Cole Palmer disponible contre Everton mais Maresca reste prudent

Par André Martins
Cole Palmer, impuissant face à Brighton @Maxppp
Après avoir été ménagé pendant le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta, soldé par une défaite à Bergame (2-1), Cole Palmer devrait être de la partie pour le déplacement à Everton ce samedi après-midi. C’est l’entraîneur des Blues, Enzo Maresca, qui l’a annoncé en conférence de presse, même s’il ne s’est pas montré totalement rassuré par l’état physique du jeune prodige anglais.

« Oui, il va bien. Il va mieux. Pour le moment, il est disponible. Nous avons encore une séance vendredi après-midi, a expliqué Enzo Maresca. Jeudi, il a terminé la séance avec nous avec des sensations mitigées. Mais dans l’ensemble, ça va. » L’ancien prodige de Manchester City a connu un début de saison contrasté, gêné par des blessures à l’aine et à l’orteil.

