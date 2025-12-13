L’UEFA veut prolonger la suspension de la Russie

Suspendue depuis février 2022 de toutes compétitions par la FIFA et l’UEFA, la Russie n’est clairement pas proche d’un retour. Alors que ses clubs sont toujours écartés de toutes compétitions européennes, la Fédération russe ne devrait pas être satisfaite des dernières nouvelles qui émanent de l’instance européenne de football.

En effet, à en croire les informations du média irlandais RTE, l’UEFA n’envisage pas de faire revenir la Russie dans ses compétitions. Malgré les recommandations du comité olympique, l’organisation régente du football européen n’est clairement pas ouverte à l’idée de réintégrer les équipes russes dans ses tournois.