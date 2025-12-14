OM - AS Monaco : les compositions probables

C’est une affiche de Ligue des Champions qui vient conclure cette 16e journée de Ligue 1. Dimanche soir, dans un stade Vélodrome qui s’annonce incandescent, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco pour un choc crucial dans la course au sommet. Après une première partie de saison globalement convaincante, l’OM reste accroché au wagon de tête et entend profiter de ce rendez-vous direct pour rester au contact du PSG et de Lens au classement. Les hommes de Roberto De Zerbi restent sur une dynamique positive à domicile, où ils se montrent particulièrement solides. En face, Monaco continue d’alterner le bon et le moins bon ces dernières semaines en championnat, mais demeure un concurrent sérieux pour les places européennes. Avant le coup d’envoi, Marseillais et Monégasques se tiennent en quelques points seulement, ce qui donne à cette rencontre un parfum de tournant dans la saison.

Pour aborder ce choc, Roberto De Zerbi devrait aligner une équipe résolument offensive. Selon L’Équipe, l’entraîneur olympien devrait bien confiance à un trio Greenwood – Aubameyang – Paixao sur le front de l’attaque, avec Mason Greenwood et Igor Paixao sur les côtés pour apporter vitesse et percussion, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang occuperait l’axe. Derrière eux, Matt O’Riley est pressenti pour évoluer en meneur de jeu, chargé d’organiser le jeu et de faire le lien entre le milieu et l’attaque. Côté infirmerie, l’OM doit toujours composer avec plusieurs absences dont Facundo Medina et Amine Gouiri, ce qui influence les choix du staff, même si l’ossature de l’équipe reste stable pour ce rendez-vous capital.

Balerdi sur le banc ?

Au milieu de terrain, la paire Geoffrey Kondogbia – Pierre-Emile Hojbjerg devrait être alignée afin d’assurer l’équilibre et l’impact physique face à l’entrejeu monégasque. Défensivement, quelques surprises sont attendues. Timothy Weah et Emerson Palmieri sont annoncés sur les côtés, tandis que la charnière centrale serait composée de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Ce choix pourrait reléguer Leonardo Balerdi sur le banc au coup d’envoi, un signal fort de De Zerbi, prêt à bousculer la hiérarchie pour ce match à enjeu. Dans les cages, Gerónimo Rulli devrait être titularisé sans surprise pour sécuriser l’arrière-garde olympienne.

De son côté, l’AS Monaco se présentera au Vélodrome avec une équipe compétitive malgré l’absence notable de Paul Pogba, touché au mollet gauche et forfait pour cette rencontre. Sébastien Pocognoli devrait s’appuyer sur Hradecky dans les buts, protégé par une défense composée de Vanderson, Kehrer, Salisu et Caio Henrique. Au milieu, Lamine Camara et Denis Zakaria auront la mission de contenir les assauts marseillais, tandis que le trio Akliouche – Minamino – Golovin animera le jeu offensif derrière l’avant-centre Balogun. A noter les retours de Christian Mawissa et Eric Dier dans le groupe, mais l’absence de Ansu Fati. Un onze équilibré et technique, capable de poser des problèmes à l’OM, dans un match qui s’annonce intense et indécis jusqu’au bout, parfait pour clôturer cette journée de Ligue 1 en beauté.

Les compositions probables

OM : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, O’Riley, Paixao – Aubameyang.

AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – L. Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun.